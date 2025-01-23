Словно во "Мгле" Кинга. Украину накрыл сильный туман (эксклюзивные фото)

"Телеграф" показал невероятные фото

В четверг, 23 января, туман охватил большинство городов Украины. Из-за этого в некоторых регионах "желтый" уровень опасности.

"Телеграф" делится фотографиями из городов, где жители зафиксировали туман. Полиция призывает одевать световозвращатели.

Туман во Львове

Во Львове из-за погодных явлений видимость почти нулевая. Жителей региона призывали соблюдать осторожность.

"Пешеходам необходимо переходить проезжую часть, лишь убедившись в безопасности для себя и других участников дорожного движения и не забывайте о световозвращающих элементах", — пишут в полиции.

Туман в Одессе

Одессу также не обошел туман. На дорогах так же, как и во Львове плохая видимость.

В Одессе на четверг, 23 января, объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, утром в Одессе ожидается туман, поэтому видимость будет ограничена до 200-500 метров.

Корреспондент "Телеграфа" поделился эксклюзивными кадрами. Город напоминает мистический фильм.

Туман в Каменце-Подольском

В Каменец-Подольском также корреспондент "Телеграфа" сообщил о тумане. Город окутала легкая дымка.

Туман в Тернополе

Тернополь также окутал туман. Дома почти не видно. Корреспондент "Телеграфа" поделился фотографиями.

Туман в Хмельницком

Местные телеграмм-каналы со ссылкой на Укргидрометцентр пишут, что густой туман накроет Хмельницкую область в ближайшие часы. Видимость на автодорогах не будет превышать 200-500м, объявлен I уровень опасности.

Следует отметить, что чаще туман появляется утром, когда температура воздуха приближается к температуре точки росы, что приводит к конденсации водяного пара и образованию микроскопических капель воды в воздухе.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине 23 января.