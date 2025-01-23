Словно во "Мгле" Кинга. Украину накрыл сильный туман (эксклюзивные фото)
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"Телеграф" показал невероятные фото
В четверг, 23 января, туман охватил большинство городов Украины. Из-за этого в некоторых регионах "желтый" уровень опасности.
"Телеграф" делится фотографиями из городов, где жители зафиксировали туман. Полиция призывает одевать световозвращатели.
Туман во Львове
Во Львове из-за погодных явлений видимость почти нулевая. Жителей региона призывали соблюдать осторожность.
"Пешеходам необходимо переходить проезжую часть, лишь убедившись в безопасности для себя и других участников дорожного движения и не забывайте о световозвращающих элементах", — пишут в полиции.
Туман в Одессе
Одессу также не обошел туман. На дорогах так же, как и во Львове плохая видимость.
В Одессе на четверг, 23 января, объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, утром в Одессе ожидается туман, поэтому видимость будет ограничена до 200-500 метров.
Корреспондент "Телеграфа" поделился эксклюзивными кадрами. Город напоминает мистический фильм.
Туман в Каменце-Подольском
В Каменец-Подольском также корреспондент "Телеграфа" сообщил о тумане. Город окутала легкая дымка.
Туман в Тернополе
Тернополь также окутал туман. Дома почти не видно. Корреспондент "Телеграфа" поделился фотографиями.
Туман в Хмельницком
Местные телеграмм-каналы со ссылкой на Укргидрометцентр пишут, что густой туман накроет Хмельницкую область в ближайшие часы. Видимость на автодорогах не будет превышать 200-500м, объявлен I уровень опасности.
Следует отметить, что чаще туман появляется утром, когда температура воздуха приближается к температуре точки росы, что приводит к конденсации водяного пара и образованию микроскопических капель воды в воздухе.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине 23 января.