Під загрозою не лише Харків чи Суми. Комбат назвав реальну мету армії РФ в Україні

Військова машина Кремля не зупиниться

Російська військова машина за три роки повномаштабного вторгнення дедалі більше розганяється, тому Кремль цілком може ставити за мету окупацію не Харкова чи Сум, а вихід до Дніпра.

Про це розповів колишній командир поліцейського батальйону "Східний корпус" Олег Ширяєв, передає "Думка". За його словами, основна мета армії РФ зараз – це розтягнути українські війська, зробити оборону більш тонкою.

На думку Ширяєва, це робиться, перше за все, аби українські військові відволікались на фланг. Добре цю тактику помітно на Харківському напрямку, де ЗСУ дають відсіч росіянам вже з травня 2024 року. Наразі на фронті є кілька гарячих точок, де потрібно більше зосереджувати військових.

"Ви розумієте, що мета противника, мета наступу на нашу державу – це задача "Україна по Дніпру". Реально. Оце задача противника", — каже військовий.

Він наголошує, не Харків може стати "цілю номер 1", і не Полтава чи Суми, а саме вихід до Дніпра. Адже зараз військова машина РФ сильно зміцніла, і розмови про перемир'я виглядають на тлі цього нереалістичними.

"Я ніякого перемир'я не очікую і для мене ніякого перемир'я бути не може. Тому що цей противник – історично наш противник. Ми – держава, яку вони, згідно зі своєю військовою доктриною, роздивляються як потенційно територію, яку вони повинні загарбати. І вони на цьому не зупиняться", — пояснює Ширяєв.

За його словами, сили України та Росії не рівні, особливо сильно це помітно зараз. Навіть попри санкції Росія, знаходить лазівки отримати усе потрібне для ведення війни. Добре це демонструють "Шахеди", техніка з іноземними комплектуючими тощо.

"Давайте подивимося, як зараз вони реально далеко стрибнули в напрямку БПЛА, наприклад, FPV. Вони ж перші почали застосовувати FPV на оптоволокні. Наприклад, мій підрозділ, я тільки пару тижнів тому зібрав перший FPV на оптоволокні і зараз вже успішно застосовую. Але не масово, тому що я купую це за волонтерські кошти, власні кошти і так далі", — каже Ширяєв.

Він додає, що у росіян оптоволокно є не тільки на Курському напрямку, а і на Донбасі також. Тобто військова машина Кремля рухається і нарощує свою міць.

"Оці питання, що у них десь не вистачить сил захопити Харків або якесь інше місто, це все не відповідає дійсності. У них не було б сил, якби наші чоловіки йшли в армію, захищали б свої родини і розуміли, що кожен чоловік має обов'язок", — наголошує військовий.

Раніше "Телеграф" писав, що головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, у чому перевага ЗСУ над росіянами.