Под угрозой не только Харьков или Сумы. Комбат назвал реальную цель армии РФ в Украине

Военная машина Кремля не остановится

Российская военная машина за три года полномасштабного вторжения все больше разгоняется, поэтому Кремль вполне может ставить целью не оккупацию Харькова или Сум, а выход к Днепру.

Об этом рассказал бывший командир полицейского батальона "Восточный корпус" Олег Ширяев, передает "Думка". По его словам, основная цель армии РФ сейчас – растянуть украинские войска, сделать оборону более тонкой.

По мнению Ширяева, это делается, прежде всего, чтобы украинские военные отвлекались на фланг. Хорошо эта тактика заметна на Харьковском направлении, где ВСУ дают отпор россиянам уже с мая 2024 года. На фронте есть несколько горячих точек, где нужно больше сосредоточивать военных.

"Вы понимаете, что цель противника, цель наступления на наше государство — это задача "Украина по Днепру". Реально. Это задача противника", — говорит военный.

Он отмечает, что не Харьков может стать "целью номер 1", и не Полтава или Сумы, а именно выход к Днепру. Ведь сейчас военная машина РФ сильно окрепла, и разговоры о перемирии выглядят на фоне этого нереалистичными.

"Я никакого перемирия не ожидаю и для меня никакого перемирия быть не может. Потому что этот противник – исторически наш противник. Мы – государство, которое они, согласно своей военной доктрине, рассматривают как потенциально территорию, которую они должны захватить. И они на этом не остановятся", — объясняет Ширяев.

По его словам, силы Украины и России не равны, особенно это заметно сейчас. Даже, несмотря на санкции, Россия находит лазейки получить все необходимое для ведения войны. Хорошо это демонстрируют "Шахеды", техника с иностранными комплектующими.

"Давайте посмотрим, как сейчас они реально далеко прыгнули в направлении БПЛА, например, FPV. Они же первые начали применять FPV на оптоволокне. К примеру, мое подразделение, я только пару недель назад собрал первый FPV на оптоволокне и сейчас уже успешно применяю. Но не массово, потому что я покупаю это за волонтерские средства, собственные средства и так далее", — говорит Ширяев.

Он добавляет, что у россиян оптоволокно есть не только на Курском направлении, но и на Донбассе. То есть военная машина Кремля двигается и наращивает свою мощь.

"Эти вопросы, что у них где-то не хватит сил захватить Харьков или какой-то другой город, это все не соответствует действительности. У них не было бы сил, если бы наши мужчины шли в армию, защищали бы свои семьи и понимали, что у каждого человека есть обязательство", — отмечает военный.

Ранее "Телеграф" писал, что главком ВСУ Александр Сырский рассказал, в чем преимущество ВСУ над россиянами.