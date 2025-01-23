До +8 тепла и незначительные осадки: каким городам повезет с погодой 24 января

Украинцев ждет достаточно комфортная зимняя погода

До конца января в Украине прогнозируется аномально теплая погода, хотя периодически ее будут омрачать осадки в виде дождя и мокрого снега. Не исключены туманы и повышенная влажность воздуха.

Впрочем, в пятницу, 24 января, в пяти крупных городах страны будет достаточно комфортная погода, однако почти везде прогнозируются незначительные осадки. Об этом рассказывают специалисты сайта Sinoptik. Речь идет о таких крупных городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов.

Киев

В среду, 24 января, облачная погода продержится в столице весь день. Днем ожидается мелкий дождь, вечером – мелкий дождь со снегом.

Дневная температура вырастет до +3°C, а ночью упадет до 0°C.

Будет наблюдаться повышенная влажность воздуха, а атмосферное давление будет колебаться в пределах 749 мм рт.ст. Ветер – юго-восточный, до 1,5 метров в секунду.

Львов

В пятницу, 24 января, во Львове облачная погода будет сохраняться до самого вечера. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +4°C. Влажность воздуха утром достигнет 99%, а затем снизится до 83%. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 735-739 мм рт.ст.

Ветер преимущественно западный, до 1,8 метра в секунду.

Днепр

В Днепре в пятницу, 24 января, солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночью пройдет мелкий дождь со снегом, а утром он сменится мелким дождем, который будет идти до середины дня.

Температура воздуха будет колебаться от +2°C до 32°C. Ветер – юго-восточный, до 2,1 метра в секунду. Атмосферное давление достигнет максимальной отметки в 751 мм рт.ст. Влажность воздуха достигнет отметки в 99-100%.

Одесса

В Одессе в течение всего дня, 24 января, погода будет облачной. Днем и вечером будет идти дождь, который постепенно начне ослабевать к ночи.

Температура воздуха составит от +3 до +8°C. Атмосферное давление достигнет отметки в 759 мм рт.ст., а влажность воздуха составит – 91-100%.

Ветер – юго-восточный, до 2,4 метра в секунду.

Харьков

На протяжении всего дня, 24 января, в Харькове будет держаться облачная погода. Днем пойдет мелкий дождь, но с приходом вечера он должен прекратиться.

Термометры будут показывать от -1° до +1°C. Ветер ожидается юго-восточный, до 2,3 метров в секунду. Давление стабильно будет на уровне 752 мм рт.ст. Влажность воздуха составит от 80 до 99%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько еще будет продолжаться аномально теплая погода в Украине. Как оказалось, средняя температура воздуха в третьей декаде января существенно превысит норму. В некоторых районах даже возможны новые температурные рекорды.