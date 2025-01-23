Студентів та викладачів можуть мобілізувати під час літніх канікул? Нардеп назвав причину

Проблема виникла після набрання чинності постановою КМУ № 1558

Студенти та викладачі мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання або проведення наукових досліджень. Проте влітку ці категорії чоловіків можуть залишитися без відстрочки.

Річ у тім, що згідно з постановою КМУ № 1558 про порядок відстрочки від призову на військову службу, що набрала чинності 16 січня, студенти та аспіранти отримують звільнення від призову на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам відстрочка надається до кінця навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Таким чином, влітку студенти та викладачі теоретично можуть бути мобілізовані.

"За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? Як це бачить кабінет міністрів? По студентах ті ж ризики", — пише у Facebook народний депутат Роман Грищук.

Він додав, що втрата відстрочки студентами та викладачами на час літніх канікул суперечить закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. За словами нардепа, постанову необхідно узгодити з законом. Викладачам відстрочка має надаватися на період трудового договору, на роботу викладачем, а студентам — на весь період навчання.

"Впевнений, все виправлять. Бо ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна", — резюмував Грищук.

Раніше "Телеграф" розповідав, як студенту оформити відстрочку від мобілізації. Є два способи.