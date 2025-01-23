Студентов и преподавателей могут мобилизовать на каникулах? Что ответили в МОН

Никаких дискуссий и обсуждений на этот счет на правительственном уровне не происходит

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал, распространяющуюся по сети информацию, о возможной мобилизации студентов и преподавателей. По его словам, тех у кого есть отсрочка, призывать не собираются.

Об этом он написал в соответствующем посте на своей странице в Facebook. Лисовой заверил, что никаких дискуссий и обсуждений на этот счет не происходит.

"Никакая мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусматривается. Никаких дискуссий и обсуждений на этот счет на правительственном уровне не происходит", — говорится в сообщении.

Министр также объяснил, что любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации.

Напомним, ранее народный депутат Роман Грищук обнародовал в Фейсбуке пост, в котором напомнил о новом постановлении КМУ № 1558 о порядке отсрочки от призыва на военную службу, вступившего в силу 16 января. По его словам, некоторые пункты этого постановления противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать неоднозначную трактовку. В частности, как отметил он, отсрочка от призыва студентов, аспирантов предоставляется на семестр, научных, научно-педагогических, педагогических работников – до конца учебного года. Таким образом, летом, исходя из этой логики, студенты и преподаватели якобы могут быть мобилизованы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации. Есть два способа.