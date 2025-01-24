В Украине продают "очень эксклюзивную" собаку за 4500 евро: что в ней такого особенного (фото)

Эта порода приобрела популярность в последние годы

Породистая собака может стоить десятки тысяч гривен. Покупая дорогую породу, нужно знать, какой именно уход ей нужен. В Киеве продают собаку, за хутором которой нужно ухаживать особенно тщательно — это померанский шпиц с интересной окраской.

Продавец в объявлении на одном из маркетплейсов отмечает, что собака "очень эксклюзивная", с характерными внешними признаками породы и изюминкой являются голубые глаза, "встречающиеся раз в миллион". За собаку просят 4500 евро, что эквивалентно 196 625 грн.

Особенностью животного считают глаза

О породе

Померанский шпиц – маленькая порода собак, характеризующаяся живым, ласковым и умным характером. Померанцы бывают разных цветов, включая черный, оранжевый, белый, кремовый и разноцветный. Эти собаки похожи на пушистые шарики благодаря пышной двойной шерсти. Они произрастают максимум 3,5 кг. Такие собаки хорошо поддаются дрессировке и имеют звонкий голос.

Такие собаки отличаются игривым нравом.

Сколько стоит померанский шпиц?

Цена на померанских шпицев колеблется от $500 (21 тыс. грн) до $5000 (свыше 200 тысяч грн) и больше, в зависимости от многих факторов. Стоимость увеличивается в зависимости от класса любимца. Самые доступные померанцы – это пет-класс, домашние животные. Они в большинстве своем стоят до 1000 долларов (41 тыс.грн). Самые дорогие померанцы – это шоу-класс для выставок. Их цена стартует с 3000 долларов (125850 грн). Также на цену влияет цвет – более редкие черный шоколадный и соболиный увеличивают стоимость. Влияет родословная животного, репутация заводчика, наличие прививок и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают кошку редкой породы с вьющимися волосами. Она образовалась в результате генетической мутации.