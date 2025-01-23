Кішку рідкісної породи з кучерявим хутром продають за чималу суму (фото)

Порода досить молода та виникла в результаті випадкової мутації

Коти з унікальним забарвленням або рідкісних порід часом продаються за тисячі гривень. Серед таких — біленьке кошеня породи девон-рекс. За нього просять 25 тисяч грн.

Таке кошеня продають в Одесі. Як зазначено в оголошенні на одному з маркетплейсів — це дівчинка, їй 5 місяців і вона вакцинована. Зазвичай ціни на девон-рексів стартують від 11-13 тисяч грн та залежать від наявності документів, походження та класу тварини (улюбленець чи виставковий екземпляр). За шоу-кота можуть просити і 40 тисяч грн.

Кошеня має характерні вуха, очі та кучеряве хутро

Такі кошенята люблять гратися

Що за порода девон-рекс

Девон-рекс — унікальна порода кішок, відома своїм виразним зовнішнім виглядом і дружнім характером. Виникла в Девоні, Англія, у 1960 році, ця порода є результатом спонтанної генетичної мутації, яка призвела до характерної кучерявої шерсті. Коти мають великі вуха, виразні очі та достатньо хитрий вираз мордочки. Вони енергійні і кмітливі, тому з ними постійно потрібно займатися, інакше поведінка стає "балуваною".

Шерсть девон-рексів відрізняється характерними "марсельськими хвилями": великими та дрібними завитками, схожими на брижі, особливо помітними на спині. Навіть вібриси та брови у цих котів в'ються. Їх тендітне хутро не можна розчісувати, а можна обережно потерти тканиною

Раніше "Телеграф" розповідав про кота за 200 тисяч гривень, якого продають в Києві. Це британський короткошерстий кіт із особливим забарвленням.