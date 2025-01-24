"Не Мінєд?". Віцепрем'єр повідомив про офіційну абревіатуру нового міністерства

Положення про міністерство затверджено

У п'ятницю, 24 січня, було затверджено Положення про Міністерство національної єдності України, де вказане його офіційне скорочення, яке можна використовувати у медіа.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністра національної єдності України Олексій Чернишов. За його словами, вищевказаний документ визначає основні повноваження та сфери компетенції нашого відомства.

Чернишов наголосив: "Постановою визначено і скорочену назву міністерства – "Міннац’єдності". Прошу представників ЗМІ звернути на це увагу".

Зауважимо, що після створення міністерства у декого виникали питання до скорочення його назви. Здебільшого використовували "Мінєдності", але у коментарях згадали і дещо пікантну назву "Мінєд".

За документами визначено, що Міннац'єдності опікується питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які тимчасово перебувають за кордоном. А також – формуванням умов для їх добровільного повернення.

Нагадаємо, Чернишов очолив Міністерство національної єдності. Це міністерство створили шляхом реорганізації Міністерства реінтеграції.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловіки не повертаються до України. За словами віцепрем'єра, головною причиною їхнього неповернення наразі є не війна. Відомо, що 50% чоловіків призовного віку згодні на повернення, але лише за умови розв'язання питань з бронюванням.