"Не Минед?". Вице-премьер сообщил об официальной аббревиатуре нового министерства

Положение о министерстве утверждено

В пятницу, 24 января, было утверждено положение о Министерстве национального единства Украины, где указано его официальное сокращение, которое можно использовать в СМИ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев. По его словам, вышеуказанный документ определяет основные полномочия и сферу компетенции нашего ведомства.

Чернышев подчеркнул: "Постановлением определено и сокращенное название министерства — "Миннацединства". Прошу представителей СМИ обратить на это внимание".

Заметим, что после создания министерства у некоторых возникали вопросы к сокращению его названия. В основном использовали "Минедности", но в комментариях упомянули и несколько пикантное название "Минед".

По документам определено, что Миннацединства занимается вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности временно находящихся за рубежом украинцев. А также – формированием условий для их добровольного возвращения.

Напомним, Чернышев возглавил Министерство национального единства. Это министерство было создано путем реорганизации Министерства реинтеграции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчины не возвращаются в Украину. По словам вице-премьера, главной причиной их невозвращения сейчас есть не война. Известно, что 50% мужчин призывного возраста согласны на возвращение, но только при решении вопросов с бронированием.