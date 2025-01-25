Генерала Галушкіна знову взяли під варту: суд виключив для нього можливість застави

Захист планує оскаржити рішення, оскільки у Галушкіна є проблеми зі здоров'ям

Колишнього командира оперативно-тактичного угруповання "Харків", бригадного генерала Юрія Галушкіна взяли під варту до 22 березня 2025 року. При цьому Печерський районний суд Києва також виключив можливість для генерала вийти під заставу.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що таким чином суд повністю задовольнив вимоги обвинувачення та не дослухався до аргументів захисту.

Адвокат Галушкіна під час засідання просив звільнити генерала з-під варти та не ухвалювати жодного запобіжного заходу. Також двоє народних депутатів та високопоставлений військовослужбовець заявили, що готові взяти Галушкіна на поруки. Попри це, суд відправив його під варту без права внесення застави.

Захист планує оскаржити рішення, оскільки у Галушкіна є проблеми зі здоров'ям. На початку січня генералу вставили у плече пластину. З моменту затримання 20 січня він не отримував медичну допомогу, а за словами рідних, йому потрібно робити перевʼязки та приймати знеболювальне. Щоправда, суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити Галушкіну медичну допомогу та лікування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерал, якого підозрюють у провалі оборони Харкова, вийшов із СІЗО та знову потрапив під арешт. За Галушкіна внесли грошову заставу у розмірі 5 млн гривень, але його одразу знову заарештували.

Юрій Галушкін – це бригадний генерал Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 року. Він був виконувачем обов’язків командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ (2014-2015), начальником повітряно-десантної служби Високомобільних десантних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ (2015-2019), начальником Головної інспекції Міністерства оборони України (2019-2021), командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ (1 січня — 15 травня 2022). У травні 2022 року призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України, а у квітні 2024 року був призначений командувачем оперативно-тактичного угрупування військ "Харків". Звільнений з останньої посади в травні 2024 року, після початку нового російського наступу в регіоні.