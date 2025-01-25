Генерала Галушкина снова взяли под стражу: суд исключил для него возможность залога

Защита планирует обжаловать решение, поскольку у Галушкина есть проблемы со здоровьем

Бывший командир оперативно-тактической группировки "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин был взят под стражу до 22 марта 2025 года. При этом Печерский районный суд Киева также исключил возможность генерала выйти под залог.

Об этом сообщает "Суспільне". Таким образом, суд полностью удовлетворил требования обвинения и не прислушался к аргументам защиты.

Адвокат Галушкина во время заседания просил освободить генерала из-под стражи и не избирать никаких мер пресечения. Также два народных депутата и высокопоставленный военнослужащий заявили, что готовы взять Галушкина на поруки. Несмотря на это суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Защита планирует обжаловать решение, поскольку у Галушкина есть проблемы со здоровьем. В начале января генералу вставили в плечо пластину. С момента задержания 20 января он не получал медицинскую помощь, а по словам родных, ему нужно делать перевязки и принимать обезболивающее. Правда, суд обязал следственный изолятор обеспечить Галушкину медицинскую помощь и лечение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал, подозреваемый в провале обороны Харькова, вышел из СИЗО и снова попал под арест. За Галушкина внесли денежный залог в размере 5 млн гривен, но его сразу же снова арестовали.

Юрий Галушкин – это бригадный генерал Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны с 2014 года. Он был исполняющим обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками ВСУ (2014-2015), начальником воздушно-десантной службы Высокомобильных десантных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ (2015-2019), начальником Главной инспекции Министерства обороны Украины (2019-2021), командующим Сил территориальной обороны ВСУ (1 января — 15 мая 2022 года). В мае 2022 года назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, а в апреле 2024 года был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Уволен с последней должности в мае 2024 года, после начала нового российского наступления в регионе.