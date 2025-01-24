Затриманий генерал Галушкін захотів на фронт (відео з суду)

Галушкін висловив бажання піти на фронт

Генерал Юрій Галушкін, під час судового засідання щодо повторного обрання йому запобіжного заходу, зробив гучну заяву і звернувся до Верховного головнокомандувача ЗСУ України Володимиру Зеленському з клопотанням.

Галушкін сказав, що хоче повернутися на поле бою і готовий виконувати свої обов’язки на посаді рядового солдата. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов із зали суду.

"Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного ворога, а я зможу, то це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт", — заявив Юрій Галушкін.

Він також наголосив, що якщо Верховний головнокомандувач задовольнить його клопотання, то йому буде вдячний "весь український народ".

Галушкін звернувся до всіх присутніх та подякував їм за підтримку. Він додав, що зараз ми воюємо не лише за нашу землю, родини та дітей, а й за цінності, які здобули за роки незалежності: демократію, свободу слова, верховенство права тощо.

"Ми не хочемо, щоб Україна перетворилася на державу, де людське життя нічого не варте", — додав він наостанок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерал, якого підозрюють у провалі оборони Харкова, вийшов із СІЗО та знову потрапив під арешт. За Галушкіна внесли грошову заставу у розмірі 5 млн гривень, але його одразу знову заарештували.