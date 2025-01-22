Генерал, якого підозрюють у провалі оборони Харкова, вийде з СІЗО: допоміг невідомий доброзичливець

Галушкіна підозрюють у неналежній обороні під час наступу РФ на північ Харківської області у 2024 році

У середу, 22 січня, суд у Харкові обрав запобіжний захід бригадному генералу Юрію Галушкіну, якого підозрюють у неналежній обороні Харківської області під час російського наступу у 2024 році.

Як повідомляє кореспондент "Суспільного", за Галушкіна внесли грошову заставу в розмірі 50 млн гривень. Про це заявив адвокат генерала Михайло Величко. При цьому ім'я людини, яка внесла заставу, наразі не розголошується.

До цього суд обрав Галушкіну запобіжний захід у вигляді взяття під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в 5 млн гривень.

Хто такий Юрій Галушкін

Юрій Галушкін – це бригадний генерал Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 року. Він був виконувачем обов’язків командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ (2014-2015), начальником повітряно-десантної служби Високомобільних десантних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ (2015-2019), начальником Головної інспекції Міністерства оборони України (2019-2021), командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ (1 січня — 15 травня 2022). У травні 2022 року призначений заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України, а у квітні 2024 року був призначений командувачем оперативно-тактичного угрупування військ "Харків". Звільнений з останньої посади в травні 2024 року, після початку нового російського наступу в регіоні.

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