Про Трампа, Путіна та роздратування: топ мемів в Україні за тиждень

Українці мають талант до жартів та іронії

Попри важкі часи, які переживають українці, вони не втрачають почуття гумору. Багато процесів та подій знаходять своє відображення у жартах та мемах.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми за тиждень. Зокрема жартують про рішення президента США Дональда Трампа вислати нелегальних мігрантів. Мем побудований на тому, що корінний народ США — індіанці, і якщо вже очищувати країну від "мігрантів", виїхати доведеться й самому Трампу та його соратнику Ілону Маску.

Жартували також над прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який співпрацює з главою Росії Володимиром Путіним. На картинці красномовно показали їхні відносини. Також "пройшлися" по безсиллю системи міжнародного права та міжурядових організацій.

Крім того, облили сарказмом "союз" скандального ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича та народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка підтримала його у його останніх резонансних заявах.

Також є меми на різні побутові теми. Наприклад, про борщ та сметану, які як "інь та янь", або чи допоможе маска від подразнення зняти роздратування, Річ у тім, що на упаковках косметичних засобів нерідко "грішать" поганим перекладом, адже в російській мові для позначення подразнення шкіри та роздратування через якусь подію є лише одно слово "раздражение". Замість "знімає подразнення" часто можна побачити "знімає роздратування" проте, на жаль, таких масок ще не придумали й від незадоволення чимось вони не допомагають. Постили українці в мережі й інші кумедні картинки.

Раніше "Телеграф" публікував кращі меми на "зігу" Ілона Маска під час інавгурації президента США Дональда Трампа.