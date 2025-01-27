Призраки старого кино: как выглядит заброшенная киностудия под Киевом (фото)

Когда-то здесь снимали популярные фильмы, а теперь пустые декорации и мистические легенды привлекают искателей приключений

В Киевской области, в селе Нижиловичи, расположена заброшенная киностудия "Киевфильм", напоминающая сцены из фильмов ужасов Стивена Кинга. Этот заброшенный комплекс декораций, который когда-то служил площадкой для съемок многих известных советских фильмов, поражает своей атмосферой и таинственностью.

Нижиловичи окружены мистическими легендами. "Этот город давно покинули. Сюда попадаешь, будто на страницы какого-то хоррора, от Стивена Кинга. Скрип наклонных дверей, кривых ставен, стон сквозняка в разбитых стеклах. Старые, выгоревшие на солнце, вывески... Бррр, вплоть до костей пробирает. Вот-вот кто-то выйдет из-за ворот. А может жители этого города призраки оживают только ночью?.. Как в кино", — прокомментировали свое сообщение в Украине Инкогнита.

Декорации и локации

На территории студии, которая занимает около 20 гектаров, были воспроизведены разнообразные декорации: украинский хутор, турецкая крепость и город конца 19 – начала 20 века. Эти украшения часто менялись в зависимости от сюжета фильмов, включая советскую, польскую и украинскую символику.

К сожалению, в июне 2019 года на территории студии произошел большой пожар во время съемок сериала "Віддана". Пожарные не смогли спасти основной павильон, где находились гримерки, столовые и костюмерные. По словам свидетелей, пожар возник из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехники. К счастью, никто не пострадал.

Современное состояние

В последние годы декорации на "Киевтелефильме" не оставались без дела. Здесь снимали такие популярные сериалы и фильмы, как "Крипосна", "Щедрик", "Преданная". А также "Голем" – израильский фильм, занявший пятое место в топ-13 самых страшных фильмов на Netflix по версии The New York Times.

Официально вход на территорию запрещен из-за опасности обрушения зданий и возможности травмирования. Однако это не останавливает смельчаков, стремящихся исследовать это место. Важно помнить об осторожности: старые конструкции могут быть неустойчивыми, а территория может скрывать опасные участки.

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