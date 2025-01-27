Мовчав три роки: екснардеп Олег Ляшко розкритикував українців та розповів, як знищує росіян

Ляшко розповів, як нищить військових РФ на фронті

Колишній народний депутат України п'яти скликань Олег Ляшко вперше за три роки з'явився у медіапросторі. І одразу — з гострою критикою українців.

У своєму відеозверненні політик висловив обурення щодо витрат українців на нові автомобілі під час війни. За даними "Укравтопрому", які навів Ляшко, протягом минулого року громадяни України витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових автомобілів.

Політик різко розкритикував такі витрати, наголосивши, що ці кошти могли б піти на підтримку фронту, зокрема на закупівлю пікапів для військових потреб.

"Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні? Що ця країна ледве стоїть?" – звернувся Ляшко до українців у своєму відеозверненні. Він шокований тим, що українці купують нові авто замість того, щоб передати на фронт пікапи, які зараз там на вагу золота.

Колишній нардеп також повідомив про те, як знищує росіян. "Майже три роки не виходив в ефір, цілодобово вбиваємо тут підар*сів, і зараз вбили трьох, хвилину тому", — зазначив він.

Також раніше "Телеграф" писав, як змінився Олег Ляшко, який пішов воювати в ЗСУ. Він вже дослужився до посади комбата.