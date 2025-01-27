Молчал три года: экснардеп Олег Ляшко раскритиковал украинцев и рассказал, как уничтожает россиян

Ляшко рассказал, как уничтожает военных РФ на фронте

Бывший народный депутат Украины пяти созывов Олег Ляшко впервые за три года появился в медиапространстве. И сразу с острой критикой украинцев.

В своем видеообращении политик выразил возмущение расходами украинцев на новые автомобили во время войны. По данным "Укравтопрома", которые привел Ляшко, в течение прошлого года граждане Украины потратили 125 миллиардов гривен на приобретение новых автомобилей.

Политик подверг резкой критике такие расходы, подчеркнув, что эти средства могли бы пойти на поддержку фронта, в частности на закупку пикапов для военных нужд.

"Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Что эта страна едва стоит?" – обратился Ляшко к украинцам в своем видеообращении. Он шокирован тем, что украинцы покупают новые авто вместо того, чтобы передать на фронт пикапы, которые сейчас на вес золота.

Бывший нардеп также сообщил о том, как уничтожает россиян. "Почти три года не выходил в эфир, круглосуточно убиваем здесь пидор*сов, и сейчас убили троих, минуту назад", — отметил он.

Также ранее "Телеграф" писал, как сменился ушедший воевать в ВСУ Олег Ляшко. Он уже дослужился до должности комбата.