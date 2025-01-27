Побиття дівчинки у Білій Церкві: адвокатка пояснила, чому в’язниця світить тільки одному з компанії

За свої вчинки потрібно відповідати — на цьому наполягають рідні постраждалої дівчини

Завдяки розголосу історія зі знущанням з 12-річної школярки з Білої Церкви, яке влаштувала група місцевих підлітків, отримала шанс на справедливе розслідування та покарання винних. Адже справу "забрали до Києва", а інтереси постраждалої взялась безплатно представляти команда адвокатів відомої столичної юридичної фірми. Натомість дівчина повернулась до навчання та записала коротеньке відео, в якому подякувала українцям за підтримку та спростувала чутки про своє самогубство.

"Телеграф" розібрався, чому підозру отримав лише один учасник нападу та чи передбачене покарання для батьків дітей, що відзначились жорстокістю стосовно дівчини.

Група підлітків з Білої Церкви – міста за 80 кілометрів від столиці – "прославились", влаштувавши розправу над своєю знайомою — школяркою-переселенкою. Хлопці та дівчата били й штурхали її, ображали й погрожували, бризкали в обличчя перцевими балончиками та забрали телефон, а свої "подвиги" фільмували. Й хоча стався інцидент ще 11 січня, розголосу він набув лише за кілька днів, коли відео потрапило до мережі, а рідні постраждалої забили на сполох, побоюючись, що справу замнуть.

Тоді ж в поліції повідомили про розслідування факту побиття неповнолітньої з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ("нанесення легких тілесних ушкоджень"). Як пояснив під час брифінгу керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий, спочатку мама дівчини звернулась до правоохоронців з проханням провести виховну бесіду з учасниками конфлікту та притягнути до відповідальності їхніх батьків. "Відео стали розповсюджувати пізніше, тому 11 січня ми не розуміли об'єктивно всіх обставин події, коли вони були встановлені, маму повторно запросили й вона повторно 15 січня написала заяву з приводу притягнення до кримінальної відповідальності й дітей, й батьків. Відповідно до ст. 214 КПК протягом доби, тобто наступного дня, а саме 16 січня до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про подію та розпочато досудове розслідування", – наголосив правоохоронець, тим самим відповівши на претензії від громадськості в бік поліції, яка нібито зволікала з відкриттям кримінального провадження.

16-річний хлопець, що був серед учасників інциденту, опинився під вартою

Вже в ході розслідування стаття стала більш "серйозною", адже те, що влаштували підлітки, на думку правоохоронців, було більш схоже на катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Плюс одному з учасників – єдиному, кому виповнилось 16 років, також закидають вимагання грошей (ч. 4 ст. 189 КК України). І якщо у першому випадку покаранням міг стати лише штраф, громадські чи виправні роботи, то у другому – санкції статей передбачають реальний тюремний термін – 5-10 років за катування, й 7-12 років за вимагання грошей.

Наразі у справі тільки один підозрюваний – той самий найстарший хлопець, якому суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без можливості внести застави. Під час вже згаданого брифінгу начальник управління освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик повідомив, що підліток був "учень як учень" та раніше до поля зору правоохоронних органів чи соціальних служб не потрапляв. У вільний час, до речі, він відвідував військово-патріотичний клуб "Лицарська звитяга". "Там точно не привчали насиллю, не привчали до злочинів, не привчали не любити Україну й не поважати людей. Але бачимо, що, мабуть, відіграло роль значення натовпу й він себе проявив там по-іншому", – наголосив освітній посадовець.

При цьому загалом у знущанні з дівчини брали участь десятеро юних білоцерківців, найменшим з яких лише 12 років. Та до кримінальної відповідальності їх притягнути неможливо через юний вік. Натомість існують інші варіанти впливу на підлітків.

- Існує таке поняття як "вік кримінальної відповідальності", тобто визначена законом кількість років, по досягненню яких людина підлягає кримінальній відповідальності. В Україні – це 16 років, – пояснила в розмові з "Телеграфом" Анна Калиничук – адвокатка юридичної компанії "Міллер". – При цьому закон передбачає й так званий знижений вік кримінальної відповідальності – від 14 до 16 років. Але він застосовується коли йдеться про дуже серйозні злочини, такі як вбивство, диверсія, державна зрада, терористичні акти та інші. У справі дівчини з Білої Церкви на момент скоєння правопорушення з компанії підлітків тільки одному вже було 16 років, тому тільки він може бути притягнутий саме до кримінальної відповідальності.

Інші хлопці та дівчата перебувають наразі у статусі свідків, їх опитали стосовно обставин скоєння правопорушення, з'ясували їхню думку тощо. Так, поліція позбавлена можливості перевести їх в статус підозрюваних відповідно до законодавства, але говорити про те, що вони вважаються невинними, це буде неправильне трактування. Адже триває розслідування, потім буде суд, й органи правопорядку – поліція, прокуратура – можуть ініціювати застосування до підлітків примусових заходів виховного характеру й звернутися з відповідним клопотанням до суду під час розгляду справи. Це може бути як застереження, так й направлення до спеціальної навчально-виховної установи. Їх застосовують, щоб все-таки покарати неповнолітніх за скоєне ними без тюремного ув'язнення та запобігати вчиненню злочинів у майбутньому, – зазначила юристка.

Столичні поліцейські та представники управління освіти Білої Церкви зацікавлені у встановлені істини

При цьому "наркотична" лінія у справі (рідні дівчини розповідали, що одна з учасниць розправи пропонувала їй спробувати "травку", а за те, що вона про це розповіла знайомим, й підмовила інших влаштувати "судилище" – Авт.) поки під питанням. Правоохоронці повідомили, що цю інформацію перевіряють, але поки в них "відсутня інформація щодо конкретного спонукання потерпілої до вживання наркотичних речовин".

Адвокатка також додала, що разом з колегою Євгенієм Скуратівським вони вивчають матеріали, аналізують обставини справи та підтримують зв'язок з правоохоронцями. Справу, до речі, з Білоцерківського районного управління поліції забрали до слідчого управління ГУ Нацполіції України у Київській області.

- Ми хочемо добитися, що всі причетні до справи постали перед законом й понесли відповідальність за свої дії, – наголосила Анна Калиничук. – Й тут йтиметься не тільки про підлітків, адже коли ми бачимо на відео відкриту агресію з боку юних дівчат, то тут питання й до дорослих, які ними опікуються, чому так сталося. Так, в Україні кримінальна відповідальність є особистою, тобто якщо ти побив людину, то ти відповідатимеш за це сам. Але є зона відповідальність батьків за неналежне виховання дітей й вчиненнями ними правопорушень, які мають ознаки кримінальних. Й це може бути протокол про адміністративне правопорушення з подальшим накладанням штрафу.

Також може йти мова про цивільноправову відповідальність, й в цій частині за неповнолітніх її також несуть батьки. Тобто, за те, що підлітки, наприклад, зіпсували одяг дівчині, за те, що вони задали їй моральної шкоди, судом може призначатися компенсація. Наразі ми ведемо роботу над тим, щоб визначити ступінь цієї шкоди, яка матиме грошовий еквівалент. Але родина дівчини відразу наголосила, що їхньою ціллю не є отримання компенсації. Для них першочергове значення має покарання тих, хто вдався до протиправних дій, а також запобіганням повторенню ситуації стосовно інших дітей. Щоб підлітки, яким прийде до голови ідея когось побити, чи щось таке, знали – за це є відповідальність. А батьки уважніше ставилися до своїх дітей, цікавились, чим вони займаються, яке коло спілкування мають тощо. Адже насправді історія дівчини з Білої Церкви – це просто ілюстрація аналогічних випадків, що не є поодинокими. Вона зачепила суспільство, бо мала відеопідтвердження, й нормальні люди, які його побачили, не лишились байдужими, – говорить Анна Калиничук.

Днями у мережі стали ширитися фейкові фото і повідомлення про те, що постраждала дівчина нібито вкоротила собі віку. Цю інформацію спростувала її тітка Наталія Яковлева-Демеденко, яка опублікувала відеозвернення племінниці. "Я жива й не збираюсь із собою нічого робити. Дуже дякую вам за підтримку й теплі слова", — наголосила дівчина.

Як повідомляв "Телеграф", гучну справу "взяли на контроль" у Верховній Раді України – про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук. За його словами, ефекту лише від застосування санкцій Кримінального кодексу до малолітніх порушників закону не буде, адже велике значення має й виховання, яке діти отримували в родинах та навчальних закладах.