Вони все спланували і чекали її. Родичка побитої у Білій Церкві дівчинки розповіла нові деталі

Жінка назвала причину, яка могла спровокувати конфлікт

Дівчинку, яку жорстоко відгамселили у Білій Церкві була переселенкою та намагалась знайти друзів, але стала жертвою нападу. Її могли побити через наклеп. Стан постраждалої дитини пригнічений.

Тітка постраждалої дівчинки в етері КИЇВ24 розповіла про деталі нападу. За її словами, це була домовленість дівчат, яка всіх підговорила, навела наклеп на Ярославу.

Вони її очікували, каже жінка. Вона додає, що один хлопчик, з яким вона спілкувалася за два місяці до цього і була в дружніх відносинах дзвонив до неї.

"Він сказав: "привіт, давно тебе не бачив, що робиш, що ти не виходиш гуляти, не хочеш піти прогулятися?". Вона сказала: "ну авжеж, так, так, я можу". Вона запитала у мами, мама дозволила і запропонувала взяти собаку, аби та її вигуляла. Він її чекав, і вони пішли на це місце. І там вже очікувала її оця вся компанія. Це діти, які проживають в тому ж самому районі, що і дівчина (потерпіла Ярослава — ред).

За словами тітки, Ярославі запропонувала одна з дівчат траву. Інформація, що їй пропонували подібне розлетілась школою і це стало одною з причин агресії підлітків, каже тітка.

Наразі стан дівчини дуже пригнічений. "Вона відірвана від життя", додала тітка.

Додамо, що 22 січня у Білоцерківському міськрайонному суді обирають запобіжний захід для 16-річного підозрюваного. Як зазначають журналісти КИЇВ24, прокурори вимагають взяття хлопця під варту. Засідання відбувається у закритому режимі.

Що передувало

У Білій Церкві Київської області троє підлітків жорстоко побили 12-річну школярку — серед нападаючих були ровесниця постраждалої, а також двоє хлопців 15 та 16 років. Конфлікт виник між учасниками виник через чутки різного характеру, які постраждала, нібито поширювала про кількох учасників цієї події.

Один із фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Він також чинив на постраждалу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру юнака за фактом тортури та вимагання коштів під час воєнного стану. Поряд з цим сьогодні були перекваліфіковані дії всіх учасників злочину і зараз їх дії розглядаються в рамках досудового розслідування за фактом скоєння злочину.

Також на жорстоке побиття дитини в Білій Церкві відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик.

"Те, що ми бачимо на відео, поширеному в соціальних мережах, відверто жахає: група підлітків знущається з іншої дівчинки-підлітка, б’ють, принижують. Такі дії здатні впливати не тільки на фізичне здоров’я дитини, яку скривдили, але й на її психологічний стан", – розповідає ТСН.ua Надія Лещик.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чернівцях двоє нетверезих підлітків побили студента в гуртожитку і зняли відео.