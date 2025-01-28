Сума значна. Скільки на перельоти Зеленського виділили з бюджету 2025 року

Внутрішні та зовнішні рейси обійдуться у майже 150 мільйонів доларів.

Закордонні та внутрішні польоти президента України обійдуться у 2025 році бюджету в 141,4 мільйона гривень. Відповідний договір уклало Державне управління справами з Державним авіаційним підприємством "Україна".

Згідно з документацією, опублікованою на майданчику Zakupivli.pro, найбільша частина коштів — 140,4 мільйона гривень — піде на забезпечення закордонних візитів глави держави. З цієї суми 139,4 мільйона гривень не обкладаються ПДВ, а решта — витрати на території України.

На внутрішні авіаперельоти в межах України заплановано 1 мільйон гривень з урахуванням ПДВ. Оскільки повітряний простір України наразі закритий для цивільної авіації, ймовірно, ці кошти підуть на вертолітні перельоти Президента та перших осіб держави.

У вартість рейсів включено аеронавігаційне обслуговування, витрати на підхід до аеродрому посадки, а також добові та проживання членів екіпажу відповідно до чинного законодавства.

Документ передбачає можливість зменшення вартості послуг за взаємною згодою сторін. Ймовірно, це залежить від кількості поїздок Президента упродовж року.

Раніше "Телеграф" також писав, що носить Володимир Зеленський під час війни. Замість коштовних костюмів у Президента футболки за 500 гривень.