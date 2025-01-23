"Найдешевші гарантії безпеки": Зеленський пояснив, чому Україну доведеться приймати в НАТО

Рано чи пізно "партнерам" доведеться прийняти думку, що Україна в НАТО – найдешевший варіант

Західним країнам все одно доведеться приймати Україну в НАТО, оскільки її членство в Альянсі – найдешевша гарантія безпеки. У разі відсутності України в лавах НАТО та якщо не буде фінансової підтримки, Європа не зможе витримати удари Росії, не маючи у союзниках мільйонну українську армію.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg. Зеленський зазначив, що рано чи пізно, але в НАТО будуть змушені визнати це публічно.

"В якийсь момент всі визнають, що НАТО — це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія півтора мільйона плюс, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії біля мільйона", – сказав він.

Зеленський також підкреслив, що задля утримання мільйонної української армії або буде працювати вся українська економіка, або партнери будуть змушені фінансувати Збройні сили України. Тому рано чи пізно їм доведеться прийняти думку, що Україна в НАТО – найдешевший варіант. Мешканець Кремля Володимир Путін та деякі інші так звані "лідери країн" сплять та бачать уві сні, як українська армія зменшується, оскільки для нього це гарантія можливості повторити війну через кілька років.

"Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум", – резюмував Зеленський.

Тим часом експерти вважають, що замість вимог про надання Україні членства в НАТО Києву варто зосередитись на більш працюючих механізмах. І для нас тут принципово важливими є Сполучені Штати, бо це єдина країна, яка може стримувати Росію.

Поки на Заході сперечаються про вступ України в НАТО, гарантією нашої безпеки може бути ще один варіант, досить успішно використовуваний демократичними країнами на Далекому Сході. Він поширюється на держави, що не є членами Північноатлантичного альянсу.