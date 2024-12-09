У потязі "Київ - Варшава" обвалилася верхня полиця під час руху: як відреагували в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" розповіли, хто винен

Небезпечний інцидент трапився нещодавно у потязі "Київ-Варшава" — верхня полиця обвалилася прямо під час руху потяга, ледь не травмувавши пасажирку. В "Укрзалізниці" поспішили відреагувати, заявивши, що всі полиці у вагонах справні.

Інцидент нібито стався через те, що пасажирка самостійно намагалася розкласти місце для сну. Про це йдеться на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook.

Вагони цього потяга мають особливу конструкцію полиць з двома кронштейнами для кріплення. Саме тому в купе розміщені спеціальні нагадування для пасажирів про необхідність звертатися до провідника, пише "Укрзалізниця".

Випадок стався у другому вагоні потяга №67. Пасажирка намагалася самостійно розкласти полицю, через що один із кронштейнів залишився незакріпленим. Провідник швидко владнав ситуацію, продемонструвавши правильний спосіб закріплення конструкції. За словами представників залізничного перевізника, процедура зайняла лише 4 секунди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що пасажир поїзда Дніпро-Львів зіштовхнувся з неприємним сюрпризом у вагоні. Відповідне відео виклали у мережу.