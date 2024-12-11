Ціле ОЗУ, схеми та хабарі? Журналіст розкрив деталі обшуків на об’єктах "Укрзалізниці"

Автор зазначає, що схема нібито стосується розподілу провідників на потяги за напрямками

Стали відомі неофіційні подробиці обшуків та затримань, які у Києві та Київській області проводила Нацполіція за сприяння "Укрзалізниці" у справі зловживань чиновників із міжнародними пасажирськими перевезеннями. Йдеться про ціле ОЗУ, яке займалося поборами з провідників поїздів та кураторством безквиткових перевезень у напрямку ЄС.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український журналіст Євген Плінський. Він повідомив ексклюзивні деталі цієї історії.

"Справа стосується створення ОЗУ, яке займалося поборами з провідників поїздів і кураторством безквиткових перевезень у напрямку ЄС. Організатором виступав керівник профспілок УЗ Іван Супруненко та керівництво структури, яка називається "Резерв провідників", — пише Плінський.

Він додав, що схема нібито стосується розподілу провідників на потяги за напрямками.

"Якщо ти звичайний провідник і не залучений до схеми, працюватимеш тільки на поїздах у напрямку лінії фронту. Якщо ти у схемі, то маєш платити керівництву "Резерву провідників" за розподіл на поїзди до ЄС. З таких провідників хабарників формується поїзд, наприклад, "на Варшаву", де окремо продається посада начальника поїзда. Він же касир", — зазначає автор поста.

Журналіст повідомляє, що один поїзд приносив організаторам нібито 3 – 5 тисяч доларів. І це лише з продажу посад провідникам. А гроші, як стверджує автор поста, "відбивали" провідники через перевезення людей без квитків, передачу контрабандних партій "Айфонів" та передач пасажирів.

"Начальник поїзда, який мав усе це припиняти, виступав касиром і був у частці. Тобто, інвестуючи 3-5 тисяч $ в провідників міжнародного потягу рейс ставав комерційно-корупційним. І скільки там вже нач потягу та провідники назбивають з людей — то вже їх справа. Сьогодні по таким потягам та організаторам, яких ДСР довгий час вело, почалось відпрацювання та реалізаці. При цьому з боку керівництва УЗ було повне сприяння", — підсумував Плінський.

Що кажуть у поліції

Як повідомили у Нацполіції, процесуальні дії відбуваються в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб "Укрзалізниці" під час обслуговування та перевезення пасажирів поїздами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пасажир поїзда Дніпро-Львів зіткнувся з неприємним сюрпризом у вагоні. Відповідне відео було викладено у мережу.