Україна цьогоріч отримає десятки мільярдів євро від ЄС

Європейський Союз протягом 2025 року планує надати Україні фінансову допомогу у розмірі в 35 мільярдів євро. Гроші будуть надаватися кількома шляхами, в тому числі через спеціальні фонди, програми та з доходів від заморожених активів російського режиму.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. Він запевнив, що Євросоюз не залишить українську економіку без підтримки в цьому році.

"ЄС надає фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility з 35 млрд євро на 2025 рік", – запевнив він.

Також Домбровскіс написав, що на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі він провів зустріч з віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України Юлією Свириденко. Сторони обговорили розширення економічного співробітництва та кроки для наближення України до єдиного ринку Євросоюзу.

Як відомо, заморожені російські активи служать забезпеченням кредитів для України. Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога від країн "Групи семи". Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня 2024 року Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня 2024 року 46-й президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.