Козацька слава дісталася Африки: запорозький козак прикрашає срібну монету Камеруну (фотофакт)

Козак зображений разом зі зброєю та українськими символами

У 2021 році у Республіці Камерун була випущена незвичайна колекційна монета із зображенням запорозького козака. Монета стала частиною серії "Легендарні воїни", присвяченої найвидатнішим воїнам в історії людства.

Срібна монета номіналом 3000 франків має вагу 93,3 грама та діаметр 55 міліметрів. Її виготовлено зі срібла 999 проби тиражем лише 500 примірників. Дизайн розробила команда монетного двору MINT XXI.

На аверсі монети зображено портрет козака-запорожця у традиційному вбранні. Особливістю дизайну стали українські символи – червона калина та козацька зброя. Художники використали техніки вибіркового позолочення та цифрового друку для підкреслення деталей.

Камерунська серія "Легендарні воїни" містить також монети із зображеннями спартанського гопліта, вікінга з бойовою сокирою та японського самурая. Кожна монета має антикварну обробку та виконана у горельєфі.

За задумом творців, козаки-запорожці потрапили до цієї серії як захисники українських земель, що очолювали повстання проти польської влади та землевласників. Сама назва "козак" означає "вільна людина".

Втім, попри випуск такої монети, у самому Камеруні майже нічого не знають про Україну.

Також раніше "Телеграф" писав, що колись в Україні замість монет ходив шаг. Та, на жаль, про це всі забули.