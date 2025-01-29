Їх часто плутають один з одним: який вигляд має рідний брат Стаса Боклана і що про нього відомо

Брати є надзвичайно схожими між собою

Станіслав Боклан — відомий український актор театру та кіно, який знімався у проєктах "Поводир", "Століття Якова", "Папік". Водночас артист має брата, який також досяг висот в акторській справі.

Що відомо про Миколу Боклана, і де він зараз — знає "Телеграф".

Микола Боклан — біографія

Майбутній актор народився у 1963 році у Києві. Навчався в інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу став працювати у Молодому театрі. Там грав у виставах "Войцек", "День кохання, день свободи".

З 1997 року Боклан став актором столичного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. У його доробку — десятки театральних ролей, зокрема, у виставах "Отелло", "Ой, не ходи, Грицю…", "Рожевий міст", "Річард ІІІ". У театрі драми та комедії Микола працював протягом 20 років.

Микола Боклан займається акторством все життя, фото з мережі

Паралельно актор знімався у кіно. Дебютною роботою був фільм "Вавилон ХХ", але впізнаваним Боклан став після кінороботи "Два кроки до тиші". У ній йдеться про вивід радянських військ з Афганістану.

Микола Боклан яскраво проявив себе як виконавець історичних ролей. Наприклад, він перевтілився у козака Кирила Тура у стрічці "Чорна Рада". Фільм розповідає про боротьбу за гетьманську владу після смерті Богдана Хмельницького. Також Микола грав у комедійному мюзиклі "За двома зайцями".

Микола Боклан знімався у фільмі "Чорна Рада", скриншот зі стрічки

Великою роботою для Боклана стала роль полковника Данила Нечая у історичній стрічці "Богдан-Зиновій Хмельницький". Драма розкриває складний етап визвольної війни українців проти польських панів. У битві під Збаражем козаки вже майже здобули перемогу над шляхтою, однак в останній момент їх зрадив кримський хан. За його вказівкою, орда пішла з поля бою.

Микола Боклан у стрічці "Богдан-Зиновій Хмельницький", скриншот з фільму

Крім цього, Боклан мав ролі у стрічках "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Тіні незабутих предків", "Я буду чекати тебе завжди", "Хайтарма". Особливою для актора стала стрічка "Гніздо горлиці", в якій йдеться про трудову еміграцію українців. За неї Боклан виграв премію "Золота дзиґа" як найкращий актор другого плану.

Микола Боклан зіграв у десятках фільмів і серіалів, фото з мережі

Згодом Микола взяв участь у серіалах "Не відпускай", "Подаруй мені щастя", "Акушерка". Актор часто розповідав, що його плутають з братом, Стасом Бокланом, через зовнішню схожість. До того ж вони працюють в одній сфері.

Микола і Стас Боклани, колаж з мережі

Де зараз Микола Боклан

У 2021 році Боклан отримав звання народного артиста України. Через рік актор дав інтерв'ю, в якому розповів, що зараз не грає в театрі. Натомість він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв. Також останнім часом Боклан не має ролей у кіно.

Такий вигляд мав Микола Боклан в останні роки, фото Osnova film

Артист не любить публічність, замість неї надає перевагу тихому та спокійному життю. Йому подобається вирощувати овочі та квіти на дачі за містом. Відомо, що Боклан має дружину, яка працювала балериною в Оперному театрі. Зараз вона перебуває на пенсії. А от син актора обрав інженерський фах.

Микола Боклан веде непублічний спосіб життя, фото Osnova film

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про рідного брата Тіни Кароль — Станіслава Лібермана. Про нього мало хто чув.