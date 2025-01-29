Їх часто плутають один з одним: який вигляд має рідний брат Стаса Боклана і що про нього відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Брати є надзвичайно схожими між собою
Станіслав Боклан — відомий український актор театру та кіно, який знімався у проєктах "Поводир", "Століття Якова", "Папік". Водночас артист має брата, який також досяг висот в акторській справі.
Що відомо про Миколу Боклана, і де він зараз — знає "Телеграф".
Микола Боклан — біографія
Майбутній актор народився у 1963 році у Києві. Навчався в інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу став працювати у Молодому театрі. Там грав у виставах "Войцек", "День кохання, день свободи".
З 1997 року Боклан став актором столичного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. У його доробку — десятки театральних ролей, зокрема, у виставах "Отелло", "Ой, не ходи, Грицю…", "Рожевий міст", "Річард ІІІ". У театрі драми та комедії Микола працював протягом 20 років.
Паралельно актор знімався у кіно. Дебютною роботою був фільм "Вавилон ХХ", але впізнаваним Боклан став після кінороботи "Два кроки до тиші". У ній йдеться про вивід радянських військ з Афганістану.
Микола Боклан яскраво проявив себе як виконавець історичних ролей. Наприклад, він перевтілився у козака Кирила Тура у стрічці "Чорна Рада". Фільм розповідає про боротьбу за гетьманську владу після смерті Богдана Хмельницького. Також Микола грав у комедійному мюзиклі "За двома зайцями".
Великою роботою для Боклана стала роль полковника Данила Нечая у історичній стрічці "Богдан-Зиновій Хмельницький". Драма розкриває складний етап визвольної війни українців проти польських панів. У битві під Збаражем козаки вже майже здобули перемогу над шляхтою, однак в останній момент їх зрадив кримський хан. За його вказівкою, орда пішла з поля бою.
Крім цього, Боклан мав ролі у стрічках "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", "Тіні незабутих предків", "Я буду чекати тебе завжди", "Хайтарма". Особливою для актора стала стрічка "Гніздо горлиці", в якій йдеться про трудову еміграцію українців. За неї Боклан виграв премію "Золота дзиґа" як найкращий актор другого плану.
Згодом Микола взяв участь у серіалах "Не відпускай", "Подаруй мені щастя", "Акушерка". Актор часто розповідав, що його плутають з братом, Стасом Бокланом, через зовнішню схожість. До того ж вони працюють в одній сфері.
Де зараз Микола Боклан
У 2021 році Боклан отримав звання народного артиста України. Через рік актор дав інтерв'ю, в якому розповів, що зараз не грає в театрі. Натомість він став викладачем у Київському національному університеті культури та мистецтв. Також останнім часом Боклан не має ролей у кіно.
Артист не любить публічність, замість неї надає перевагу тихому та спокійному життю. Йому подобається вирощувати овочі та квіти на дачі за містом. Відомо, що Боклан має дружину, яка працювала балериною в Оперному театрі. Зараз вона перебуває на пенсії. А от син актора обрав інженерський фах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про рідного брата Тіни Кароль — Станіслава Лібермана. Про нього мало хто чув.