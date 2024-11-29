Безпілотники навели жах на жителів російського Туапсе. Туди вже "прилітало" (фото)

У місті розташований НПЗ

Ніч на п’ятницю, 29 листопада, стала неспокійною для мешканців Краснодарського краю Росії. Безпілотники масово атакували місто Туапсе, де раніше вони вже били по нафтопереробному заводу.

Telegram-канал ASTRA публікує скрін переписки жителів Туапсе, які пишуть про "жахливі" звуки, які було чутно в різних районах. Дехто повідомляє, що над заводом підіймається дим.

Також паблік опублікував фото диму над морем, що виник у Туапсе після масової атаки БПЛА. Знімок зроблено з онлайн-камери одного з місцевих пляжів.

Тим часом міноборони Росії заявило, що "черговими засобами ППО знищено 47 українських безпілотних літальних апаратів". За даними відомства, 29 з них — над територією Ростовської області, вісім — над Краснодарським краєм, по три — над Бєлгородською, Брянською та Воронезькою областями та один дрон над окупованим Кримом.

Варто зазначити, що Туапсе отримувало "привіти" вже неодноразово. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу. Наприклад, у липні там пролунало п'ять вибухів.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 29 листопада, внаслідок атаки невідомих БПЛА в Ростовській області Росії прогриміли вибухи біля нафтобази Росрезерву "Атлас". Це сталося у Кам’янськ-Шахтинську.