Був у розшуку. У Луцьку ТЦК мобілізували ексзаступника голови митниці (відео)

За даними ТЦК, чоловік значився у розшуку

У Луцьку співробітники ТЦК разом із співробітниками поліції мобілізували колишнього заступника начальника Волинської та Буковинської митниці Юрія Терещука.

Про це повідомляє Telegram-канал "Середич.інфо". За попередніми даними, чоловік нібито перебував у розшуку бази "Оберіг".

Затримання відбулося біля спортивної зали, де чоловік регулярно тренувався.

У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що Терещука було доставлено у військкомат, але під час проходження медкомісії втік, перестрибнувши через паркан. Про це повідомляє "Волинська служба новин".

Хто такий Юрій Терещук

Юрій Терещук спочатку був заступником голови Волинської, а згодом і Буковинської митниці Державної митної служби України. У 2016 році його звільнили з посади заступника голови Волинської митниці, коли у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні затримали 1,5 тонни бурштину. Про це тоді повідомляли польські ЗМІ.

Далі Терещук спробував повернутися через суд на посаду заступника голови регіональної митниці, але у нього це не вийшло. У 2020 році він став заступником голови вже Буковинської митниці, але й звідти його звільнили.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 14 січня затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ) Євгена Яхнія.