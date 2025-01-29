Юрист розповіла, куди звертатися у таких випадках

В Україні триває мобілізація, і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують функцію військового обліку та забезпечення обороноздатності держави. Однак іноді виникають випадки, коли громадян можуть примусово утримувати у приміщеннях ТЦК всупереч їхній волі.

Юристка Тетяна Козян, спеціалістка з військового права, пояснила, що примусове утримання в ТЦК без законних підстав є незаконним і може кваліфікуватися як порушення статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі). Передає РБК-Україна.

Що робити, якщо вас не випускають з ТЦК

Юристка радить в першу чергу запитати, на яких правових підставах вас утримують. Також потрібно вимагати письмовий документ, що підтверджує законність дій співробітників ТЦК.

"Якщо вас утримують у приміщенні ТЦК, слід вимагати від представників центру пояснення правових підстав вашого перебування. Попросіть надати письмовий документ, що обґрунтовує це рішення", — порадила експертка.

Якщо вас примусово утримують, телефонуйте за номером 102 і повідомте про незаконне позбавлення волі. Важливо вказати:

хто вас утримує;

де ви перебуваєте;

що вам не дозволяють залишити приміщення.

Якщо можливо, запишіть на відео або аудіо процес примусового утримання – це може стати доказом у подальшому розгляді справи.

Повідомте юриста про ситуацію, і він зможе допомогти вам вийти з ТЦК законним шляхом. Також ви маєте право подати заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) або прокуратури щодо перевищення службових повноважень (ст. 365 КК України), зазначає спеціалістка з військового права.

Крім того, юристка Тетяна Козян нагадала, що примусовий медичний огляд у ТЦК без згоди особи або рішення суду також є незаконним.

"Затримання можливе лише в межах Кримінального процесуального кодексу або у разі вчинення адміністративного правопорушення", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що лише за поважної причини можна не прийти до ТЦК. Скільки є днів після вручення повістки.