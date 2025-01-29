Был в розыске. В Луцке ТЦК мобилизовали экс-замглавы таможни (видео)

По данным ТЦК, мужчина числился в розыске

В Луцке сотрудники ТЦК вместе с сотрудниками полиции мобилизовали бывшего заместителя начальника Волынской и Буковинской таможни Юрия Терещука.

Об этом сообщает Telegram-канал "Середич.інфо". По предварительным данным, мужчина якобы находился в розыске базы "Оберіг".

Задержание произошло возле спортивного зала, где мужчина регулярно тренировался.

В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что Терещук был доставлен в военкомат, но во время прохождения медкомиссии сбежал, перепрыгнув через забор. Об этом сообщает "Волынская служба новостей".

Кто такой Юрий Терещук

Юрий Терещук вначале был заместителем главы Волынской, а затем и Буковинской таможни Государственной таможенной службы Украины. В 2016 году его уволили с должности замглавы Волынской таможни, когда в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе задержали 1,5 тонны янтаря. Об этом тогда сообщали польские СМИ.

Далее Терещук попытался вернуться через суд на должность замглавы региональной таможни, но у него это не получилось. В 2020 он стал замглавы уже Буковинской таможни, но и оттуда его уволили.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 14 января задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) Евгения Яхния.