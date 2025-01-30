У Сумах під завалами будинку знайшли кілька тіл, кількість загиблих зросла (відео)

Міська рада повідомила, що відключено електро-, водо- та теплопостачання

У четвер, 30 січня, внаслідок удару російської армії по Сумах кількість загиблих зросла до 4. А також 9 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина.

Рятувальні роботи тривають. Про це повідомила Сумська ОВА.

До цього рятувальники на місці удару по житловому будинку у Сумах знайшли тіла двох людей, мова йде за чоловіка та жінку. Про це повідомили в ДСНС.

За даними місцевого видання "Кордон.Медіа", рятувальники під завалами нібито могли знайти ще одного чоловіка. Проте офіційної інформації не було.

Сумська міська рада повідомила, що у будинку, де було влучання, відключено електро-, водо- та теплопостачання. Також в одному під'їзді немає газу (без блакитного палива 40 абонентів).

Що відомо про удар армії РФ

Російські окупанти під час атаки України в ніч з 29 на 30 січня ударними безпілотниками влучили у житлову багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок влучання будинок отримав пошкодження, є поранені.

В результаті атаки попередньо зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів. Як зазначають у ДСНС, надзвичайники врятували чотирьох людей, зокрема дитину. Також було евакуйовано 118 людей.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська завдали удару двома коригованими авіабомбами (КАБ) по школі в Новопавлівці. Установа була повністю знищена.