В Сумах под завалами дома нашли несколько тел, количество погибших возросло (видео)

Городской совет сообщил, что отключены электро-, водо- и теплоснабжение

В четверг, 30 января, в результате удара российской армии по Сумах количество погибших возросло до 4. А также 9 человек получили травмы различной степени тяжести, из них — 1 ребенок.

Спасательные работы продолжаются. Об этом сообщила Сумская ОВА.

До этого спасатели на месте удара по жилому дому в Сумах нашли тела двух человек, речь идет о мужчине и женщине. Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным местного издания "Кордон.Медиа", спасатели под завалами якобы могли найти еще одного человека. Однако официальной информации не было.

Сумской городской совет сообщил, что в доме, где было попадание, отключены электро-, водо- и теплоснабжение. Также в одном подъезде нет газа (без голубого топлива 40 абонентов).

Что известно об ударе армии РФ

Российские оккупанты во время атаки Украины в ночь с 29 на 30 января ударными беспилотниками попали в жилую многоэтажку в Сумах. В результате попадания дом получил повреждения, ранены.

В результате атаки предварительно разрушены девять квартир и 12 балконов. Как отмечают в ГСЧС, чрезвычайники спасли четырех человек, в том числе ребенка. Также было эвакуировано 118 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска нанесли удар двумя корректируемыми авиабомбами (КАБ) по школе в Новопавловке. Учреждение было полностью уничтожено.