Першим моргнув — програв. Чому Трамп і Путін тягнуть з переговорами по Україні

"Альфа-самці" не хочуть проявляти ініціативу, каже політолог

Володимир Путін настільки хоче переговорів з американським лідером Дональдом Трампом, що вдається до прямих лестощів. Однак це є одним зі способів маніпулювання російського диктатора.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, Путін вже прямим текстом говорить про перемовини.

— Трамп на закритті Даводського форуму "наїхав" на Росію і це не сподобалось російським пропагандистам, вони почали волати, що так не можна розмовляти з "великою Росією". А наступного Путін каже: я готовий до діалогу з Трампом. Навіть комплімент зробив: якби Трамп залишився президентом у 2020-му році, тоді б війни [в Україні] не було. От такі лестощі, — каже політолог.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що це намагання маніпулювати Трампом через підігравання. Однак тут постає проблема, на яку не всі це звертають увагу.

— І Трамп, і Путін хочуть почати переговорний процес, однак "альфа-самці" не хочуть робити перший крок і проявити ініціативу. Навіть телефонного дзвінка, про який розмови були до 20 січня, нема. Хоча обіцяли що ось-ось має бути. Банальне пояснення — статусні ігри, хто перший зателефонує. Як в дитячій грі — хто перший блимне, той програв. Можливо, узгоджують, як це зробити, щоб не виглядало що Трамп перший або Путін перший почав ці переговори, щоб це було паритетно і щоб врешті-решт між ними відбулася якась розмова, — вважає політичний експерт.

Ще однією "статусною" причиною небажання Трампа першим йти на переговори є те, що Путін досі не привітав його безпосередньо з обранням на пост президента, як це зробив Зеленський чи китайський лідер Сі Цзіньпін.

— Китай тут діє більш мудра, більш гнучко — не грається в статусні ігри. Головне — результат. А він грає на протиріччях США з Росією, — каже Володимир Фесенко.

На його думку, складається парадоксальна ситуація — Москва і Вашингтон прагнуть переговорів, однак ведуть статусні ігри. Однак надзвичайна розмовна активність Путіна — це радше прояв активності передпереговорної.

— Путін намагається просувати свою позицію на майбутніх переговорах. І повторює "мантру", що Зеленський "нелегітимний", і він не збирається вести переговори з Зеленським. Стратегічна лінія Путіна — Кремль не хоче переговорів з Україною. Вони хочуть переговорів тільки між США і Росією. І якщо домовляться по Україні, тоді поставимо Україну до відома, — каже політолог.

Однак він наголошує, що Україну це не влаштовує і нашої згоди на це не буде. Тому Путін не відкидає сценарій, що на певному етапі доведеться щось підписувати із представником Києва, тому натякнув на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, раніше політолог Олег Саакян пояснив "Телеграфу", як Путіна позбавлять козирів на переговорах з Трампом.