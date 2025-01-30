Первым моргнул – проиграл. Почему Трамп и Путин тянут с переговорами по Украине

"Альфа-самцы" не хотят проявлять инициативу, говорит политолог

Владимир Путин настолько хочет переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, что прибегает к прямой лести. Однако это один из способов манипулирования российского диктатора.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, Путин уже прямым текстом говорит о переговорах.

— Трамп на закрытии Даводского форума "наехал" на Россию и это не понравилось российским пропагандистам, они начали вопить, что так нельзя разговаривать с "великой Россией". А на следующий день Путин говорит: я готов к диалогу с Трампом. Даже комплимент сделал: если бы Трамп остался президентом в 2020 году, тогда бы войны [в Украине] не было. Вот такая лесть, — говорит политолог.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что это попытка манипулировать Трампом через подыгрыш. Однако тут возникает проблема, на которую не все это обращают внимание.

— И Трамп, и Путин хотят начать переговорный процесс, однако "альфа-самцы" не хотят делать первый шаг и проявить инициативу. Даже телефонного звонка, о котором разговоры были до 20 января, нет. Хотя обещали, что вот-вот должно быть. Банальное объяснение — статусные игры, кто первым позвонит. Как в детской игре — кто первый моргает, тот проиграл. Возможно, согласуют, как это сделать, чтобы не выглядело, что Трамп первый или Путин первый начал эти переговоры, чтобы это было паритетно и чтобы между ними состоялся какой-то разговор, — считает политический эксперт.

Еще одной "статусной" причиной нежелания Трампа первым идти на переговоры является то, что Путин до сих пор не поздравил его с избранием на пост президента, как это сделал Зеленский или китайский лидер Си Цзиньпин.

— Китай тут действует мудрее, гибче — не играет в статусные игры. Главное — результат. А он играет на противоречиях США с Россией, — говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, складывается парадоксальная ситуация — Москва и Вашингтон стремятся к переговорам, однако ведут статусные игры. Однако чрезвычайная разговорная активность Путина — скорее проявление активности предпереговорной.

— Путин пытается продвигать свою позицию на предстоящих переговорах. И повторяет "мантру", что Зеленский "нелегитимен", и он не намерен вести переговоры с Зеленским. Стратегическая линия Путина — Кремль не хочет переговоров с Украиной. Они хотят переговоров только между США и Россией. И если договорятся по Украине, тогда поставим Украину в известность, — говорит политолог.

Однако он отмечает, что Украину это не устраивает и нашего согласия на это не будет. Поэтому Путин не исключает сценарий, что на определенном этапе придется что-то подписывать с представителем Киева, поэтому намекнул на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Напомним, ранее политолог Олег Саакян объяснил "Телеграфу", как Путина лишат козырей на переговорах с Трампом.