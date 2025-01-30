В Украину возвращаются снегопады. Будет засыпать два дня подряд (карта и даты)

В феврале украинцев ждут погодные сюрпризы

Аномально теплая зима, которая держалась в Украине почти два месяца, уже в начале февраля отступит. А ведь с 5 февраля украинцев ожидают два дня настоящих снегопадов.

Об этом говорится на портале Ventusky. Отмечается, что изменение температуры и увеличение осадков связано с изменением направления движения ветра.

Когда в Украине заснежит

Уже с 5 февраля на территории страны изменится погода. В среду синоптики прогнозируют значительный снегопад на западе, севере и в центре страны. В восточных и южных регионах также может снежить, но не сильно. Снежной погоде будет способствовать небольшой мороз. На западе столбик термометра иногда опустится до -8 градусов, а на севере до -4 градусов. Центральные и восточные области ожидают до -4 градусов, а вот на юге будет до -2 градусов.

Погода 5 февраля утром

Погода 5 февраля днем

В четверг, 6 февраля, Украину продолжит засыпать снегом. Однако только центральные области минуют чрезмерные осадки. А вот морозы в этот день станут еще сильнее. Холоднее всего будет на западе страны, где в горных регионах столбик термометр покажет -12 градусов. Северные области ожидают до -3 градусов, а южные до -2 градусов. На востоке и в центре страны синоптики прогнозируют до -3 градусов.

Погода 5 февраля утром

Погода 5 февраля днем

В течение 5-6 февраля скорость движения ветра будет колебаться в пределах 10-15 м/с, что будет способствовать вьюгам и усложнению движения транспорта по дорогам. Но с 7 февраля снежная погода будет отступать.

Напомним, что в Украину с февраля могут вернуться графики отключения света из-за изменения погоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких температур ждать в феврале украинцам.