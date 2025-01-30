Продлят сроки и не только: как скоро изменится ВВК для "ограниченно пригодных"

В ОП решили вопрос с медосмотром для мужчин до 25 лет

В Офисе Президента Украины 30 января состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу военно-врачебной комиссии (ВВК) для "ограниченно пригодных" граждан. Срок прохождения медосмотра могут продлить.

Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук. По ее словам, на совещании решили, что повторное прохождение ВВК станет необязательным для лиц до 25 лет и официально признанным лицом с инвалидностью.

Было принято решение перенести дедлайн для прохождения ВВК с 5 февраля по 5 июня. Верещук отметила, что соответствующий законопроект №12457 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

К принятию закона штрафы не будут применяться, подчеркнула заместитель ОП. Территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут налагать санкции на тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, а также не будут объявлять таких лиц в розыск . Соответствующая директива будет направлена во все подразделения.

"Очень прошу МОУ, Минздрав и другие касательные ведомства взять на особый контроль процесс информирования людей, формирование электронных и бумажных направлений, доведение соответствующих графиков до ВВК и т.д.", — добавила Ирина Верещук.

Напомним, что ранее в Украине действовали статусы "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время", однако их отменили. Поэтому лицам с такими статусами необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование, которое организуют ТЦК и СП.

Чтобы пройти ВВК, военнообязанные должны получить направление в ТЦК и СП по вызову или при самостоятельном обращении.

Ранее "Телеграф" писал, может ли "ограниченно пригодный" мужчина пройти ВВК за один день. В Министерстве обороны отмечают, что в случае непрохождения ВВК электронный военно-учетный документ в системе "Резерв+" останется без изменений, однако рисковать не стоит.