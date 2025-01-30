Довідка ВЛК дійсна вже не 5 років: як часто чоловікам потрібно проходити медогляд

Все залежить від дати зазначеної у довідці

Довідка, що підтверджує придатність військовозобов'язаних українців до військової служби після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), під час воєнного стану діє лише рік. Після цього громадяни, які перебувають на обліку, повинні будуть пройти повторне медичне обстеження.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко в інтерв'ю "Факти ICTV". за її словами, важливо з'ясувати, чи потрібно повторно проходити ВЛК тим особам, у яких у довідці зазначена дата для повторного проходження ВЛК у 2026 році або пізніше.

"Дивіться, якщо там є дата, коли треба пройти ВЛК повторно, то, я вважаю, що в такому разі, я можу припустити, якщо не пройти комісію до певної дати, такі особи можуть бути притягнуті до відповідальності, проте в судовому порядку можна буде ці питання оскаржувати", — зазначає Аніщенко.

Юристка пояснила, що для "обмежено придатних" чоловіків повторну ВЛК необхідно пройти до 5 лютого. Водночас вона звернула увагу на важливий нюанс: для тих, хто пройшов комісію у 2022 році та має довідку, що дійсна п’ять років, "закон не має зворотної дії в часі".

Нагадуємо, щоб пройти ВЛК, військовозобов'язані мають отримати направлення в ТЦК та СП – за викликом або при самостійному зверненні. Це стосується і "обмежено придатних" громадян.

Попри встановлений крайній термін — 4 лютого, не виключено, що його можуть продовжити. Однак поки що офіційних рішень з цього приводу не ухвалено.

Раніше "Телеграф" писав, чи може "обмежено придатний" чоловік потрапити у розшук, якщо не пройде ВЛК. Оновлення медичних даних є обов'язком громадян, а не проханням.