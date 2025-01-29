Про це майже ніхто не знав: який вигляд має типовий радянський будинок, де ріс маленький Зеленський

Політик жив у промисловому районі міста

Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення росіян перебрався на Банкову у Києві. В Офісі президента він має невелику кімнату з усіма потрібними речами. Водночас політик виріс у звичайному радянському будинку.

"Телеграф" покаже дім, де зростав майбутній президент України, і розповість, що про нього відомо.

Дім Володимира Зеленського

Відомо, що дитинство та юність майбутнього політика минула у будинку, який називали "мурашником". А все тому, що його протяжність — 680 метрів, і там розташовано 857 квартир. Це четвертий за довжиною будинок в Україні. Однак у це помешкання родина Зеленських переїхала пізніше, а спершу вони жили в іншому районі міста.

Так, у 70-х сім'я проживала у Інгулецькому районі Кривого Рогу, який ще називають ЮГОК. Вона походить від Південного гірничо-збагачувального комбінату, який розташований неподалік. Чотириповерховий будинок простягається на вулиці Панаса Мирного, 15. Це "депресивна" територія міста біля промислових підприємств.

Будинок, де ріс Володимир Зеленський, фото wikimapia.org

Місцева мешканка розповіла, що тримала маленького Зеленського на руках наприкінці 70-х. Вона зазначила, що добре спілкувалась з батьками Зеленського та запам'ятала їх як хороших людей. Також жителька розповіла, що це звичайний старий будинок, який нічим не відрізняється від інших, які є у Кривому Розі.

Тут Володимир Зеленський жив у перші свої роки, фото wikimapia.org

Будинок Зеленського у Кривому Розі, фото Михайла Хомухи

Згодом родина Зеленського переїхала у місто Ерденет, що у Монголії. Там вони жили протягом 4 років, оскільки батько майбутнього президента працював на будівництві гірничо-збагачувального комбінату. У Ерденеті Олександру Зеленському навіть встановили стелу і дуже поважали.

Зеленський жив у цьому будинку у Кривому Розі, фото Олександра Гончарова, "Апостроф"

Однак згодом родина вирішила повернутися в Україну. Тоді вони переїхали у інший будинок, на вулиці Мистецькій, що простягається на 95-му кварталі. Саме від цього району походить назва відомої гумористичної команди, в якій брав участь Зеленський, а згодом — і проєкту "95-квартал".

Раніше "Телеграф", що каже про війну Денис Никифоров з "8 перших побачень", в якого Володимир Зеленський "відібрав" наречену. Вони працювали разом на знімальному майданчику.