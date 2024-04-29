"Замок Гаррі Поттера": що відомо про Палац студентів Одеської юракадемії і до чого тут Ківалов

Ця будівля має недобру славу

У понеділок, 29 квітня, в Одесі загорівся "замок Гаррі Поттера" після російського обстрілу. Рятувальники намагаються затушити будівлю, але їм доводиться працювати на відстані.

Під'їзд спеціальної техніки до замку ускладнений, тим часом покрівля вже зруйнована. "Телеграф" дізнався, що відомо про "замок Гаррі Поттера", який ще називають резиденцією екснардепа і ректора Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова, хоча офіційно це один з корпусів навчального закладу, Палац студентів.

"Замок Гаррі Поттера" горить в Одесі

Попередньо, Росія вдарила по місту балістичною ракетою. Удар прийшовся по розкішному замку, розташованому на березі Чорного моря.

Усередині знаходився й сам Сергій Ківалов. Він отримав поранення і був госпіталізований.

Пожежі присвоєно найвищий рівень складності. Рятувальники не можуть її затушити, бо немає змоги наблизитись на техніці до об'єкта ближче, ніж на 600 метрів. ЗМІ пишуть, що будівля зруйнована.

Вогонь охопив будівлю

Як виглядає тепер "Замок Гаррі Поттера"

Скандальна резиденція

У цієї чотириповерхової будівлі є багато назв: палац студентів "Одеської юридичної академії", "Замок Гаррі Поттера", "замок Ківалова", резиденція Ківалова. Офіційно у 2015 році відкрився корпус Міжнародного Гуманітарного Університету.

Замок знаходиться на узбережжі Чорного моря

Проте у місцевих активістів "Автомайдану" виникло багато питань до будівлі. По-перше, це її розташування. Замок знаходиться на Набережній в Одесі та має вихід до Чорного моря. За українським законодавством, заборонено обмежувати вільний доступ до моря парканом.

На території цього "корпуса" також ніби були тенісний корт, причал та сауна. Тому замок і прозвали резиденцією Ківалова.

Зазначимо, що екснардеп, якому ніби належить ця розкішна будівля, пов’язаний з Кремлем. Він отримував нагороди від Путіна за свою антиукраїнську діяльність. Причому після повномасштабного вторгнення Ківалов від них не відмовився. А ще він продовжив працювати в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про Сергія Ківалова. Цікаві факти про життя та діяльність екс-"регіонала".