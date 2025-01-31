Що чекає обмежено придатних у лютому: є обов’язкове завдання

На виконання є лише кілька днів

Військові та військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатний" до 4 травня 2024 року, мають пройти повторно військово-медичну комісію (ВЛК) до 5 лютого поточного року. Інакше порушники підпадатимуть під адміністративну відповідальність.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Ліміти переказів на картку, нові пільги та тарифи. Що зміниться з 1 лютого" .

Наразі осіб, які не пройшли ВЛК, — майже мільйон. Тому зараз у Верховній Раді зареєстрували проект закону, згідно з яким ВВК, що не встигли пройти, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.

Раніше представники влади заявляли, що у разі невиконання закону можна отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У парламенті пропонують продовжити термін проходження ВЛК до 5 червня цього року. Це буде можливо, якщо ВР встигне оперативно проголосувати.

Водночас заступник голови Офісу президента України Ірина Верещук запевняє, що є домовленість із ТЦК до ухвалення закону не штрафувати до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Вона пояснила, що відповідну директиву буде "відправлено за належністю".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібний порядок денний "обмежено придатним" для проходження ВЛК.