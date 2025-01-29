Терміни проходження ВЛК для "обмежено придатних" можуть суттєво продовжити: до Ради внесуть законопроект

У Верховній Раді та Офісі президента розповіли, що працюють над продовженням термінів

В Україні планується продовжити терміни перепроходження військово-лікарських комісій громадянами, які раніше були визнані "обмежено придатними". Представники Офісу президента та депутати Верховної Ради заявили, що розуміють — всі, кому треба за законом пройти знову комісію, не встигнуть це зробити до 4-5 лютого через черги і "завантаженість" роботи ВЛК та ТЦК.

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони вже реєструє законопроект про продовження терміну проходження ВВК для "обмежено придатних" до 5 червня.

Гончаренко назвав нинішню ситуацію з проходженням комісії "суцільним бардаком та знущанням над людьми".

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook також заявила, що в Раду внесено проект закону про продовження термінів проходження комісії ще на кілька місяців. Кінцева дата – 5 червня 2025 року.

Ще Верещук наголосила, що обов’язок проходити ВВК не стосується "обмежено придатних" осіб, яким ще не виповнилося 25 років.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, який раніше мали статус "обмежено придатний до служби у воєнний час", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Якщо цього не зробити, статус у мобільному застосунку "Резерв+" залишиться без змін. Невиконання цього обов'язку може призвести до штрафних санкцій.