Что ждет ограниченно годных в феврале: есть обязательная задача

На выполнение есть всего несколько дней

Военные и военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годен" до 4 мая 2024 году, должны пройти повторно военно-медицинскую комиссию (ВВК) до 5 февраля текущего года. В противном случае нарушители будут подпадать под административную ответственность.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Лимиты переводов на карту, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля".

В настоящее время лиц, которые не прошли ВВК, — почти миллион. Поэтому сейчас в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, согласно которому не успевшие пройти ВВК не будут подпадать под административную ответственность.

Ранее представители власти заявляли, что в случае невыполнения закона, можно получить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В парламенте предлагают продлить срок прохождения ВЛК до 5 июня этого года. Это будет возможно в том случае, если ВР успеет оперативно проголосовать.

В то же время заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заверяет, что есть договоренность с ТЦК до принятия закона не штрафовать до тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля. Она пояснила, что соответствующая директива будет "отправлена по принадлежности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужна ли повестка "ограниченно годным" для прохождения ВВК.