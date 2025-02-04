Представители ТЦК забрали военный билет: законно ли это

Юрист рассказал, куда обращаться, если ваши права нарушают

В условиях военного положения и общей мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Однако бывают случаи, когда представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) изымают у граждан военные билеты.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, есть ли такие действия законными. Пишет "РБК-Украина".

По словам юриста, законодательство не содержит нормы, позволяющей сотрудникам ТЦК изымать военно-учетные документы у граждан. Военнообязанные обязаны предъявлять такие документы по требованию, но их принудительное изъятие без законных оснований неправомерно.

В то же время на практике возможно временное изъятие документов в следующих случаях:

для сверки учетных данных;

внесение изменений или уточнений;

во время вручения повестки.

Франчук отмечает, что изъятие военного билета или другого учетного документа должно быть оформлено должным образом:

должен быть составлен протокол с указанием причины и срока изъятия,

с указанием причины и срока изъятия, военнообязанному должны выдать расписку об изъятии.

Если представители ТЦК не объясняют причин, не оформляют протокол и не выдают расписку, человек имеет право оставить документ при себе.

Что делать, если военный билет забрали незаконно

Если вы считаете, что у вас требуют военно-учетный документ без законных оснований, вы имеете право:

попросить работника ТЦК представиться и показать служебное удостоверение;

спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, предусмотренное законом;

требовать составления протокола об изъятии военно-учетного документа и выдачи вам расписки. Если военные отказываются предоставить протокол, зафиксируйте это на видео (это разрешено законодательством);

в случае несогласия с действиями работников ТЦК, вы можете обратиться с жалобой в высшее руководство ТЦК или в правоохранительные органы.

"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения в законности требования. Следует также всегда хранить копию военно-учетного документа", — объясняет юрист.

Если документ изъяли без законных оснований, военнообязанный может:

подать жалобу высшему руководству ТЦК;

обратиться в Министерство обороны;

сообщить правоохранительным органам (полицию, прокуратуру);

(полицию, прокуратуру); оспорить действия в суде.

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