Представители ТЦК забрали военный билет: законно ли это
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Юрист рассказал, куда обращаться, если ваши права нарушают
В условиях военного положения и общей мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Однако бывают случаи, когда представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) изымают у граждан военные билеты.
Юрист Дмитрий Франчук объяснил, есть ли такие действия законными. Пишет "РБК-Украина".
По словам юриста, законодательство не содержит нормы, позволяющей сотрудникам ТЦК изымать военно-учетные документы у граждан. Военнообязанные обязаны предъявлять такие документы по требованию, но их принудительное изъятие без законных оснований неправомерно.
В то же время на практике возможно временное изъятие документов в следующих случаях:
- для сверки учетных данных;
- внесение изменений или уточнений;
- во время вручения повестки.
Франчук отмечает, что изъятие военного билета или другого учетного документа должно быть оформлено должным образом:
- должен быть составлен протокол с указанием причины и срока изъятия,
- военнообязанному должны выдать расписку об изъятии.
Если представители ТЦК не объясняют причин, не оформляют протокол и не выдают расписку, человек имеет право оставить документ при себе.
Что делать, если военный билет забрали незаконно
Если вы считаете, что у вас требуют военно-учетный документ без законных оснований, вы имеете право:
- попросить работника ТЦК представиться и показать служебное удостоверение;
- спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, предусмотренное законом;
- требовать составления протокола об изъятии военно-учетного документа и выдачи вам расписки. Если военные отказываются предоставить протокол, зафиксируйте это на видео (это разрешено законодательством);
- в случае несогласия с действиями работников ТЦК, вы можете обратиться с жалобой в высшее руководство ТЦК или в правоохранительные органы.
"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения в законности требования. Следует также всегда хранить копию военно-учетного документа", — объясняет юрист.
Если документ изъяли без законных оснований, военнообязанный может:
- подать жалобу высшему руководству ТЦК;
- обратиться в Министерство обороны;
- сообщить правоохранительным органам (полицию, прокуратуру);
- оспорить действия в суде.
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