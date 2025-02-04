Різниця є: яка субсидія на комуналку буде у родини з двома дітьми

Сума субсидії розраховується індивідуально

В 2025 році в Україні можна претендувати на три види субсидії, проте доступні вони не всім. Якщо отримати допомогу від держави на оренду можуть тільки ВПО, а на дрова — мешканців будинків із пічним опаленням, то субсидія на комунальні послуги доступна ширшому колу отримувачів.

"Телеграф" розповідає, як рахувати суму субсидії на прикладі родини з двома дорослими, що працюють, та дітьми, які ще не досягли повноліття і вчаться не ВНЗ чи технікумах. Для дітей, які вже отримують стипендію в навчальних закладах, сума стипендії враховується в спільний дохід родини.

Припустимо, що дохід родини на місяць становить 24 тисячі грн. Першим кроком потрібно визначити суму обов'язкового відсотка платежу. Для цього потрібно скористатися формулою:

24 000 (дохід) : 4 (кількість осіб) : 2920 (прожитковий мінімум) : 2 х 15 = 15,4%.

Щоб перевести відсотки в гривні, потрібно їх помножити на суму родинного доходу за місяць. Виходить 3 696 грн.

Приблизна розрахункова вартість за соціальними нормативами витрат на комунальні послуги на місяць для родини — 4 000 грн, відповідно субсидія буде становити різницю між двома цими числами — 304 грн.

Формула розрахунку субсидії

Остаточну суму субсидії потрібно рахувати з огляду на те, скільки коштують комунальні послуги в межах нормативів саме у вашого постачальника. Деякі тарифи можуть бути вищі за середні і тоді, сума субсидії буде суттєвіша.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, скільки води та газу можна витратити в межах соціальних нормативів. Чим менший дохід, тим сума субсидії буде суттєвіша, адже обов'язковий платіж буде менше.