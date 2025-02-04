Разница есть: какая субсидия на коммуналку будет у семьи с двумя детьми
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Сумма субсидии рассчитывается индивидуально
В 2025 году в Украине можно претендовать на три вида субсидии, однако доступны они не всем. Если получить помощь от государства на аренду могут только ВПЛ, а на дрова — жителей домов с печным отоплением, то субсидия на коммунальные услуги доступна более широкому кругу получателей.
"Телеграф" рассказывает, как считать сумму субсидии на примере семьи с двумя работающими взрослыми и детьми, которые еще не достигли совершеннолетия и учатся не в вузах или техникумах. Для детей, уже получающих стипендию в учебных заведениях, сумма стипендии учитывается в общий доход семьи.
Предположим, что доход семьи в месяц составляет 24 тысяч грн. Первым шагом следует определить сумму обязательного процента платежа. Для этого нужно воспользоваться формулой:
24 000 (доход): 4 (количество человек): 2920 (прожиточный минимум): 2 х 15 = 15,4%.
Чтобы перевести проценты в гривне, нужно умножить их на сумму семейного дохода за месяц. Выходит 3 696 грн.
Приблизительная расчетная стоимость по социальным нормативам расходов на коммунальные услуги в месяц для семьи — 4 000 грн, соответственно субсидия будет составлять разницу между двумя этими числами — 304 грн.
Окончательную сумму субсидии нужно считать, учитывая, сколько стоят коммунальные услуги в пределах нормативов именно у вашего поставщика. Некоторые тарифы могут быть выше средних и тогда сумма субсидии будет существеннее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, сколько воды и газа можно потратить в рамках социальных нормативов. Чем меньше доход, тем сумма субсидии будет существеннее, ведь обязательный платеж будет меньше.