Разница есть: какая субсидия на коммуналку будет у семьи с двумя детьми

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально

В 2025 году в Украине можно претендовать на три вида субсидии, однако доступны они не всем. Если получить помощь от государства на аренду могут только ВПЛ, а на дрова — жителей домов с печным отоплением, то субсидия на коммунальные услуги доступна более широкому кругу получателей.

"Телеграф" рассказывает, как считать сумму субсидии на примере семьи с двумя работающими взрослыми и детьми, которые еще не достигли совершеннолетия и учатся не в вузах или техникумах. Для детей, уже получающих стипендию в учебных заведениях, сумма стипендии учитывается в общий доход семьи.

Предположим, что доход семьи в месяц составляет 24 тысяч грн. Первым шагом следует определить сумму обязательного процента платежа. Для этого нужно воспользоваться формулой:

24 000 (доход): 4 (количество человек): 2920 (прожиточный минимум): 2 х 15 = 15,4%.

Чтобы перевести проценты в гривне, нужно умножить их на сумму семейного дохода за месяц. Выходит 3 696 грн.

Приблизительная расчетная стоимость по социальным нормативам расходов на коммунальные услуги в месяц для семьи — 4 000 грн, соответственно субсидия будет составлять разницу между двумя этими числами — 304 грн.

Формула рассчета субсидии

Окончательную сумму субсидии нужно считать, учитывая, сколько стоят коммунальные услуги в пределах нормативов именно у вашего поставщика. Некоторые тарифы могут быть выше средних и тогда сумма субсидии будет существеннее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, сколько воды и газа можно потратить в рамках социальных нормативов. Чем меньше доход, тем сумма субсидии будет существеннее, ведь обязательный платеж будет меньше.