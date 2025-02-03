Виконує обіцянки? Трамп заявив, що США ведуть перемовини із Україною та Росією

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. До цього лідер штатів заявляв, що його адміністрація нібито вже провела "дуже серйозні дискусії" з російською стороною щодо війни в Україні.

Про це сказав Трамп в коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого. Повідомляє видання RFE/RL.

"Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре", — сказав він.

За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І президенту Росії Володимиру Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом", – сказав Келлог. "І це добре для обох сторін", – додав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський днями дав інтерв’ю агентству Associated Press, у якому відповів на важливі питання. Зокрема, "Телеграф" писав, що глава держави говорив про війну в Україні, переговори Росії та США, ідею Емманюеля Макрона про війська, гарантії безпеки та багато іншого.