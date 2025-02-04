Вільний ринок Україну не врятує: в Раді дали рецепт економічного "протверезіння"

Україна має розвивати промисловість, бо зовнішня допомога не вічна, вважає нардеп

Війна суттєво змінила погляди на економічну політику в Україні. Настав час відмовитися від застарілих підходів та переглянути роль держави у розвитку промисловості.

Війна змусила багатьох переглянути ставлення до ролі держави в економіці. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" "Україна змінює правила гри: як війна перезапускає економіку і на що скаржаться виробники" заявив нардеп Дмитро Кисилевський, заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку.

"Війна змусила дуже багатьох людей протверезіти від неоліберального дурману. На жаль, досі є люди, які вважають, що держава має самоусунутись, що ніяка промислова політика не потрібна і все якось само собою станеться", — наголосив народний депутат.

Кисилевський звернув увагу на досвід інших країн: "Всі країни, які ставали успішними й співставні за розміром з Україною, досягали успіху, застосовуючи максимально широкий спектр інструментів промислової політики".

Парламентар навів конкретний приклад важливості власного виробництва у військовій сфері: "Якщо ти виробляєш ракети, тобі є чим відповісти ворогу. Якщо ти виробляєш дрони, які летять на 20 км, значить, ти можеш ударити на 20 км. Якщо вони летять на 1000 км, можеш вдарити на 1000. Якщо ти їх не виробляєш, ти чекаєш, поки тобі їх дадуть".

Щодо цивільної промисловості, то депутат зазначив: "Якщо країна має достатню кількість виробників енергетичного обладнання, тоді світло відновлюється швидше. Якщо немає виробників трансформаторів, шаф електричних, кабелів, то світла немає довго".

"Досі є ситуації, коли наближені до Міноборони структури купують китайські трали й всі податки з цього трала йдуть в бюджет Китайської Народної Республіки. Це чудово, але не пам'ятаю, щоб китайські солдати за нас воювали. А якщо це буде український виробник, він сплатить податки тут, і всі податки, які сплачені в Україні, підуть на ЗСУ. Це важливо, ми про це маємо говорити, на цьому треба наголошувати", — підкреслив Кисилевський.

На думку депутата, держава має цілеспрямовано визначати пріоритетні сфери й надавати певні форми стимулювання таким галузям як переробка, ОПК та виробництво критично важливих товарів.

"Ми розуміємо, що зовнішня допомога не вічна. Мені здається, самодостатність — це те, про що ми маємо думати", — підсумував Дмитро Кисилевський.