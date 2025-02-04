Свободный рынок Украину не спасет: в Раде дали рецепт экономического "отрезвления"

Украина должна развивать промышленность, потому что внешняя помощь не вечна, считает нардеп

Война значительно изменила взгляды на экономическую политику в Украине. Пора отказаться от устаревших подходов и пересмотреть роль государства в развитии промышленности.

Война вынудила многих пересмотреть отношение к роли страны в экономике. Об этом в интервью "Телеграфу" " Украина меняет правила игры: как война перезапускает экономику и на что жалуются производители " заявил нардеп Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития.

"Война заставила очень многих людей отрезвиться от неолиберального дурмана. К сожалению, до сих пор есть люди, которые считают, что государство должно самоустраниться, что никакая промышленная политика не нужна и все само собой произойдет", — подчеркнул народный депутат.

Кисилевский обратил внимание на опыт других стран: "Все страны, которые становились успешными и сопоставимые по размеру с Украиной, преуспевали, применяя максимально широкий спектр инструментов промышленной политики".

Парламентарий привел конкретный пример важности собственного производства в военной сфере: "Если ты производишь ракеты, тебе есть чем ответить врагу. Если ты производишь летящие на 20 км дроны, значит, ты можешь ударить на 20 км. Если они летят на 1000 км, можешь ударить на 1000. Если ты их не производишь, ты ждешь, пока тебе их дадут.

Относительно гражданской промышленности депутат отметил: "Если страна имеет достаточное количество производителей энергетического оборудования, тогда свет восстанавливается быстрее. Если нет производителей трансформаторов, шкафов электрических, кабелей, то света нет долго".

"До сих пор есть ситуации, когда приближенные к Минобороны структуры покупают китайские тралы и все налоги с этого трала идут в бюджет Китайской Народной Республики. Это отлично, но не помню, чтобы китайские солдаты за нас воевали. А если это будет украинский производитель, он уплатит налоги здесь, и все налоги, уплаченные в Украине, пойдут на ВСУ. Это важно, мы об этом должны говорить, это нужно подчеркивать", — подчеркнул Кисилевский.

По мнению депутата, государство должно целенаправленно определять приоритетные сферы и предоставлять определенные формы стимулирования таким отраслям, как переработка, ОПК и производство критически важных товаров.

"Мы понимаем, что внешняя помощь не вечна. Мне кажется, самодостаточность — это то, о чем мы должны думать", — подытожил Дмитрий Кисилевский.