Україна отримала дозвіл на удари вглиб всієї РФ, але з цим можуть бути проблеми - ЗМІ

Це нелюдяно — забороняти бити нам по території РФ, каже військовий експерт

В України немає обмежень на використання своєї зброї для ударів по всій території РФ. Проте є набагато серйозніша проблема. Вона полягає в тому, що ЗСУ просто не мають озброєння, яке б могло досягати глибоко в тил Росії.

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Йдеться про нелюдяні умови — партнери нам забороняли бити по території РФ. Мені ніколи не доводилось чути, щоб наші партнери забороняли РФ бити по території України. Це нелюдяні умови для захисту нашого суверенітету і нашої території. Ці обмеження мали б зняти з самого початку і взагалі вони не мали право на існування", — наголосив експерт.

Та найбільшою проблемою є відсутність західної далекобійної зброї. "Раніше нам взагалі забороняли завдавати таких ударів. Зараз ми діємо без обмежень не тільки в Курській області, а мова йде про всю територію РФ", — зазначив він. Проте бити ми не маємо чим.

За словами головного редактора Defense Express, Україна має лише власні засоби враження на відстань до 2500 кілометрів. І це не ракети, а дрони. "У нас немає засобів західного виробництва, здатних вражати на таких відстанях", — каже Катков. У Росії ж, навпаки, є засоби, якими вони можуть бити по усій території України.

Раніше "Телеграф" писав, чому ЗСУ не б’ють по аеродромах у тилу ворога. Україна має далекобійні ракети, які можуть бити на 700 км.